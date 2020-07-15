«Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 29-го тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет на «Газпром Арене».
С первых минут за «Зенит» сыграют: Александр Васютин, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Вячеслав Караваев, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин.
Начало матча в 20.30. Напомним, «Зенит» оформил себе чемпионский титул за четыре тура до окончания турнира.