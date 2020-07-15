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15.07.2020 19:30
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МОК выплатил национальным олимпийским комитетам 100 млн долларов помощи

Международный олимпийский комитет (МОК) решил поддержать национальные спортивные организации, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе организации, в качестве финансовой помощи им будут перечислены 100 млн долларов.

Из них 63 млн выделено спортивным федерациями и 37 — Национальным олимпийским комитетам (НОК).

Также МОК поддержал финансово 1600 спортсменов. До августа 2021 года им будут выплачивать специальную стипендию «Токио 2020». Общая сумма, которая выделена на выплату стипендий, составляет 15 млн долларов.

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