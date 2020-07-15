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15.07.2020 19:09
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Росстат оценил недельную инфляцию в 0,1%

Потребительские цены в России за период с 7 по 13 июля 2020 года выросли на 0,1%, сообщает Росстат вечером 15 июля.

«За период с 7 по 13 июля 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%», — говорится в сообщении. С начала июля потребительские цены увеличились на 0,4%, с начала года — на 3%.

За отчетный период выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) — на 0,5%, мясо кур, консервы мясные для детского питания и соль стали дороже на 0,3%, куриные яйца и пшеничная мука — на 0,2%. В то же время цены на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0,3%, а сухие молочные смеси для детского питания стали дешевле на 0,2%.

В категории плодоовощной продукции выросли цены на морковь (+2,7%) и яблоки (+2,4%). Вместе с тем снизились цены на огурцы (-5,6%), репчатый лук (-5,2%), помидоры (-3,2%), картофель (-0,8%) и белокочанную капусту (-0,5%).

Цена на бензин выросла на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.

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Комментарии (5)

Piter Pen
Бензиновая инфляция - 3% за месяц.
Сергей Соколов
Ага, заправка "Белул" 42,5 -43 - это 0,4%?
Не позорьтесь.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... 40-50 рублей картошка , это называется понизились ?))))
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