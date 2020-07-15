Застрявших в Северном Бутово пассажиров «Аэрофлота» забрали из обсерватора, но в автобус влезли не все

Как сообщает пресс-служба Смольного, за ними отправили туристический автобус, он объехал шесть обсерваторов и возвращается в Петербург по платной скоростной трассе. Отмечается, что домой горожан возвращают бесплатно. По данным комитета по транспорту, влезло 47 горожан.

Жителей Петербурга с соответствующей пропиской собрали с шести столичных обсерваторов и увезли домой 15 июля. В автобус «Пассажиравтотранса» влезли 47 человек, в том числе горожане, которые не смогли долететь до дома по воле «Аэрофлота».

Как сообщили «Фонтанке» застрявшие в обсерваторе в Северном Бутово, обещанный им вчера автобус, соглашаться на который пришлось из-за улетевшего без них самолета, забрал только тех, у кого была прописка в Петербурге. Несколько жителей Ленобласти, как пишет 47News, — это шесть человек — все же попали в салон. Остаются на месте еще 14, вероятно, забрать их смогут 18 июля.

Как накануне писала «Фонтанка», в Северном Бутово они оказались после возвращения с Бали рейсом «Аэрофлота», за который каждый заплатил порядка 30 тысяч рублей. Обещанной в Москве пересадки на рейс до Петербурга не произошло — самолет улетел на три с лишним часа раньше, и горожанам пришлось селиться в обсерватор.

Подобные ситуации для пассажиров вывозных рейсов или тех, кто ездил за границу по работе, с 15 июля исключены. Обязательную обсервацию заменили на обязательный тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения.