Шляхто: За последние две недели в Петербурге стало на 40% меньше тяжёлых пациентов
В Петербурге за последние две недели на 40% стало меньше тяжёлых пациентов с COVID-19. Об этом заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июля.
По его словам, стационары готовятся к возвращению к привычной работе и приёму пациентов с другими заболеваниями.
Шляхто добавил, что в коронавирусных стационарах Петербурга свободно около 50% коечного фонда. Это соответствует предоставленным накануне «Фонтанке» данным Смольного.
Сегодня, 15 июля, стало известно, что опустел временный госпиталь Ленэкспо. Там осталось всего 25 пациентов.