Шляхто: За последние две недели в Петербурге стало на 40% меньше тяжёлых пациентов

В Петербурге за последние две недели на 40% стало меньше тяжёлых пациентов с COVID-19. Об этом заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июля.

По его словам, стационары готовятся к возвращению к привычной работе и приёму пациентов с другими заболеваниями.

Шляхто добавил, что в коронавирусных стационарах Петербурга свободно около 50% коечного фонда. Это соответствует предоставленным накануне «Фонтанке» данным Смольного.