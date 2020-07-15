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15.07.2020 18:51
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Шляхто: За последние две недели в Петербурге стало на 40% меньше тяжёлых пациентов

В Петербурге за последние две недели на 40% стало меньше тяжёлых пациентов с COVID-19. Об этом заявил руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июля.

По его словам, стационары готовятся к возвращению к привычной работе и приёму пациентов с другими заболеваниями.

Шляхто добавил, что в коронавирусных стационарах Петербурга свободно около 50% коечного фонда. Это соответствует предоставленным накануне «Фонтанке» данным Смольного.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что опустел временный госпиталь Ленэкспо. Там осталось всего 25 пациентов.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Спасибо надо сказать солнцу - ультрафиолет помогает...
Плюс горожане 60+ уехали на дачи...
С вторичными инфекциями стало меньше...
Хронические заболевания летом не обостряются у многих..
Плюс прослойка людей с антителами около 20% снижает скорость передачи инфекции..
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