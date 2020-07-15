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15.07.2020 18:39
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«Минотавр» отправил на орбиту 4 разведывательных спутника США

Твердотопливная ракета-носитель Minotaur IV взлетела с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в 9:46 утра по восточному поясному времени (16:46 мсе) 15 июля На её борту четыре разведывательных спутника, сообщает портал Spaceflightnow.com.

Спутники предназначены «для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и для сбора информации для политического руководства США, разведывательного сообщества и министерства обороны США», сообщает издание.

24-метровая ракета-носитель Minotaur состоит из трех твердотопливных ступеней снятых с вооружения баллистических ракет Minuteman и Peacekeeper, а также четвертой ступени. которая используется при коммерческих пусках. Пуски ракет-носителей Minotaur осуществлялись 26 раз, все они были успешными. 16 раз ракеты использовались для вывода спутников на орбиту с острова Уоллопс, базы Вандерберг (штат Калифорния), с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), а также с острова Кодьяк (штат Аляска), а 10 пусков ракеты осуществлялись по суборбитальным траекториям. Последний пуск Minotaur с космодрома на острове Уоллопс был осуществлен в 2013 году. Тогда на траекторию полета к Луне был выведен аппарат для анализа лунной пыли LADEE.

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Комментарии (3)

NasushnyBread
А ведь мог бы быть заголовок: "Сатана" отправил на орбиту новые разведывательные спутники России! Ракета SS-18 Р-36М2 "Воевода"
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