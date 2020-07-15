Банк России допустил временное повышение цен на товары и услуги

«Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале», — отмечается в материалах.

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может сопровождаться временным повышением цен, сообщает Банк России 15 июля.

По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса как внутреннего, так и внешнего, указывают в ЦБ. Это, в свою очередь, приведет к сохранению месячного индекса потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.

При этом вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года вероятно постепенное повышение годовой инфляции до конца 2020 года, прогнозирует регулятор.