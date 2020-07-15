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15.07.2020 18:05
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В «Уфе» подтвердили, что два футболиста заболели коронавирусом. Источники сообщают о пятерых

В футбольном клубе «Уфа» два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова.

«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», — заявил Мурзагулов.

Матч «Уфа» — «Динамо» в рамках 29-го тура чемпионата России состоится в четверг, 16 июля. Отметим, что по неофициальным данным, в «Уфе» заболели пятеро игроков — Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич и Дмитрий Сысуев. Никто из них не принял участие в предыдушей игре с «Локомотивом», хотя все пятеро — из основного состава.

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