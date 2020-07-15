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15.07.2020 17:58
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The Times: Трамп хочет встретиться с Путиным в сентябре

Дональд Трамп хотел бы провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным до выборов президента США, намеченных на ноябрь этого года, сообщила 15 июля британская газета The Times.

В публикации говорится, что наиболее вероятной датой проведения такой встречи является 15 сентября, когда в Нью-Йорке будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в материале утверждается, что во время телефонного разговора 13 июля с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил желание Трампа провести такую встречу. Во время самого разговора, как сообщили по его итогам в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече лидеров «пятерки» Совбеза ООН. Инициатором проведения такой встречи выступает Москва.

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