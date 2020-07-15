Иванович вернулся в «Зенит» после вынужденной поездки в Сербию

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович вернулся в расположение команды. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 15 июля, капитан сине-бело-голубых уезжал в Сербию из-за смерти тестя.
После возвращения 36-летний защитник уже сдал один отрицательный тест на коронавирус и в среду провел тренировку по индивидуальной программе. Обязательная двухнедельная изоляция отменена соответствии с постановлением Роспотребнадзора с 15 июля. Сегодняшнюю встречу с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ Иванович пропустит — его готовят к воскресному полуфинальному матчу Кубка России со «Спартаком». До этого момента он должен пройти еще как минимум один тест на COVID-19.
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил Ивановичу новый контракт с уменьшенной зарплатой, однако защитник отказался его подписываться на таких условиях. В то же время петербуржцы ведут переговоры с одним из лучших защитников мира.