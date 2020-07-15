FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 17:38
0
Печать

Иванович вернулся в «Зенит» после вынужденной поездки в Сербию

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович вернулся в расположение команды. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 15 июля, капитан сине-бело-голубых уезжал в Сербию из-за смерти тестя.

После возвращения 36-летний защитник уже сдал один отрицательный тест на коронавирус и в среду провел тренировку по индивидуальной программе. Обязательная двухнедельная изоляция отменена соответствии с постановлением Роспотребнадзора с 15 июля. Сегодняшнюю встречу с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ Иванович пропустит — его готовят к воскресному полуфинальному матчу Кубка России со «Спартаком». До этого момента он должен пройти еще как минимум один тест на COVID-19.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил Ивановичу новый контракт с уменьшенной зарплатой, однако защитник отказался его подписываться на таких условиях. В то же время петербуржцы ведут переговоры с одним из лучших защитников мира.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний