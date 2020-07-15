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15.07.2020 17:33
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Наследный принц поблагодарил Путина за поставку в ОАЭ тест-систем на коронавирус

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля 15 июля.

«С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед аль-Нахайян поблагодарил Президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого стороны обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства.

«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

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