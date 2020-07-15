Наследный принц поблагодарил Путина за поставку в ОАЭ тест-систем на коронавирус
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля 15 июля.
«С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед аль-Нахайян поблагодарил Президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого стороны обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства.
«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в Кремле.
Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.