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15.07.2020 17:20
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В Латвии хотят отнимать вид на жительство и аннулировать визы у не изолировавшихся иностранцев

В Латвии в условиях коронавируса пересматривают правила пребывания для иностранных граждан. Излишне свободолюбивых гостей терпеть в стране не хотят.

Как сообщает Delfi 15 июля, правительство одобрило инициативу латвийского МИД, согласно которой нарушившие 14-дневную самоизоляцию иностранцы могут остаться без визы или вида на жительство. Предполагается, что таким санкциям будут подвергать приезжих из стран, которые не входят в Евросоюз.

Это решение еще должен одобрить парламент. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич уточнил, что аннулирование визы и вида на жительство — крайняя мера. На первый раз нарушитель может отделаться штрафом до 2 тысяч евро, депортация может грозить после повторного несоблюдения самоизоляции.

В МИД обещают, что иностранцам дадут возможность подать объяснение, и каждый случай будут оценивать индивидуально.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Латвии за весь период пандемии зарегистрировано 1178 заболевших коронавирусом. Чуть более тысячи выздоровели, 31 человек умер.

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