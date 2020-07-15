В Латвии хотят отнимать вид на жительство и аннулировать визы у не изолировавшихся иностранцев

В Латвии в условиях коронавируса пересматривают правила пребывания для иностранных граждан. Излишне свободолюбивых гостей терпеть в стране не хотят.



Как сообщает Delfi 15 июля, правительство одобрило инициативу латвийского МИД, согласно которой нарушившие 14-дневную самоизоляцию иностранцы могут остаться без визы или вида на жительство. Предполагается, что таким санкциям будут подвергать приезжих из стран, которые не входят в Евросоюз.

Это решение еще должен одобрить парламент. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич уточнил, что аннулирование визы и вида на жительство — крайняя мера. На первый раз нарушитель может отделаться штрафом до 2 тысяч евро, депортация может грозить после повторного несоблюдения самоизоляции.