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15.07.2020 17:10
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Меркель позвонила Путину. Говорили об Украине, пандемии, Иране и Ливии

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, сообщает 15 июля пресс-служба Кремля

Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. «Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс», — сообщает Кремль, добавляя, то с обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «комплекса мер».

При обсуждении ситуации вокруг Ирана президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран.

Владимир Путин и Ангела Меркель также обменялись оценками обстановки в Ливии. Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Мене сегодня тоже начальник звонил. Дважды.
gencon
Я думаю диалог был про законность обнуления, и приняли ли его россияне. Можно ли с ним работать на 5 лет вперёд, или завтра в России снова выборы ? Порешили пока как и прежде нефть и газ по дешёвке качать, а там видно будет
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