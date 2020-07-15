Меркель позвонила Путину. Говорили об Украине, пандемии, Иране и Ливии

Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. «Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс», — сообщает Кремль, добавляя, то с обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «комплекса мер».

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, сообщает 15 июля пресс-служба Кремля

При обсуждении ситуации вокруг Ирана президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран.

Владимир Путин и Ангела Меркель также обменялись оценками обстановки в Ливии. Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.