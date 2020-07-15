Отчаянный финн прорвался в Россию на велосипеде

Почти пять месяцев с момента закрытия границ толкнули финна на преступление. Мужчина отправился в Россию на велосипеде.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, нарушителя финские пограничники заметили поздно — ему удалось перебраться в Мурманскую область, но там его уже встретили российские силовики.

«Пограничная служба Лапландии заметила в четверг, 9 июля, в шесть часов вечера, что мужчина пересекает государственную границу из Финляндии в Россию на территории муниципалитета Инари. Он преодолел границу на велосипеде в районе Виртаниеми и был арестован российскими властями с российской стороны», — пояснили в Пограничной службе Лапландии. В отношении велосипедиста начали расследование по делу о незаконном пересечении государственной границы.