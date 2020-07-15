Напротив Камского сада в Смоленке захлебнулся человек. Достать его сразу помешал земснаряд
Бездыханное тело вытащили из реки Смоленки в Василеостровском районе Петербурга днем 15 июля. Работать пришлось на перекрытой реке.
Как сообщает региональное управление МЧС, заявка от очевидца о тонущем человеке поступила в дежурную службу в 15.35, сообщалось, что это происходит возле 5-го дома по набережной Смоленки. Живым его достать не смогли.
Как добавил собеседник «Фонтанки», очевидец наблюдал за плывущим по реке телом и говорил о том, что видит, сотрудникам МЧС. Спасательное судно добраться к утонувшему не смогло, река была перекрыта земснарядом — это судно для дноуглубительных работ. В итоге катер пришвартовали и пошли вдоль реки пешком.