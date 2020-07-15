FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 17:00
1
Печать

Напротив Камского сада в Смоленке захлебнулся человек. Достать его сразу помешал земснаряд

Бездыханное тело вытащили из реки Смоленки в Василеостровском районе Петербурга днем 15 июля. Работать пришлось на перекрытой реке.

Как сообщает региональное управление МЧС, заявка от очевидца о тонущем человеке поступила в дежурную службу в 15.35, сообщалось, что это происходит возле 5-го дома по набережной Смоленки. Живым его достать не смогли.

Фото: читательница "Фонтанки" Елена

Как добавил собеседник «Фонтанки», очевидец наблюдал за плывущим по реке телом и говорил о том, что видит, сотрудникам МЧС. Спасательное судно добраться к утонувшему не смогло, река была перекрыта земснарядом — это судно для дноуглубительных работ. В итоге катер пришвартовали и пошли вдоль реки пешком.

Фото: читательница "Фонтанки" Елена

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

footballer13
Там утонуть практически невозможно, даже если вот совсем по пьяни.
Одно дело, если он там тонул, другое - если "плывущее по реке тело".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний