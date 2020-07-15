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15.07.2020 16:55
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Не желавшему платить алименты пожилой матери петербуржцу придется поработать на благо общества

Петербуржца, накопившего алиментный долг перед матерью, решением суда отправили на обязательные работы. Если он продолжит в том же духе, его будет ждать уже уголовное наказание.

Как сообщает 15 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, 67-летняя петербурженка через суд добилась материальной поддержки от своего 42-летнего сына, однако тот от выплаты алиментов уклонялся и в итоге накопил долг в 50 тысяч рублей. Производство по взысканию задолженности поступило в отдел судебных приставов Красногвардейского района.

На прием к приставу мужчина не являлся, и в итоге его доставили в отделение принудительно и составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей).

Мировой суд признал должника виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ. Вид и место работ определит районная администрация. А если мужчина и после исполнения наказания продолжит уклоняться от алиментов, ему грозит уже уголовная ответственность.

Исполнительное производство находится на контроле у судебных приставов.

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Комментарии (1)

260860591
А такое бывает? Алименты перед родителями?
И что значит нетрудоспособная? 67 лет явно пенсионный возраст и уже давно, женщина должна получать достойную пенсию от государства.
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