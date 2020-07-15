Не желавшему платить алименты пожилой матери петербуржцу придется поработать на благо общества

Петербуржца, накопившего алиментный долг перед матерью, решением суда отправили на обязательные работы. Если он продолжит в том же духе, его будет ждать уже уголовное наказание.



Как сообщает 15 июля пресс-служба УФССП по Петербургу, 67-летняя петербурженка через суд добилась материальной поддержки от своего 42-летнего сына, однако тот от выплаты алиментов уклонялся и в итоге накопил долг в 50 тысяч рублей. Производство по взысканию задолженности поступило в отдел судебных приставов Красногвардейского района.