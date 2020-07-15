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15.07.2020 16:50
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В Каталонии новая вспышка коронавируса. Саграда Фамилия готова открыться для туристов

Власти Барселоны анонсировали «маленький шаг назад» в снятии коронавирусных ограничений, однако туристические объекты продолжат открываться.

«В среду около 160 000 человек в испанском регионе Каталония были отправлены на карантин. Так власти начали бороться с новым всплеском коронавирусной инфекции, всего через несколько недель после снятия ограничений по всей стране», — сообщает 15 июля Reuters.

Каталония столкнулась с самым большим числом новых случаев заболевания, а накануне новый очаг был выявлен в пригороде каталонской столицы.

Мэр Барселоны Ада Колау в комментарии местному каналу TV3 заявила, что обеспокоена новыми вспышками коронавируса. Она также допустила «маленький шаг назад», однако речи о карантине или закрытии общественных мест не идет.

Более того, один из символов Барселоны — Саграда Фамилия, которая была закрыта с марта, — скоро откроет свои двери. «С 25 июля с 9:00 до 15:00 будет возможно посещение храма Святого Семейства», — сообщается 15 июля на сайте собора.

С начала пандемии в Испании выявили уже 257 тысяч случаев коронавируса, из которых 62 тысячи приходятся на Каталонию. Страна в середине июня объявила об открытии границ.

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