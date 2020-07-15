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15.07.2020 16:21
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Обещанную «минёрами» бомбу в Пулково не нашли. Поиски выбили из графика девять рейсов

Петербургский аэропорт вернулся к обычному режиму работы, пребывание в Пулково безопасно. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Экстренные службы закончили проверку к 15:20. Поиски взрывоопасного, которые продолжались почти три часа, успехом не увенчались. По информации онлайн-табло, усиленный досмотр задержал в Петербурге пассажиров девяти рейсов. Отправления в Иркутск, Екатеринбург, Душанбе, Ярославль, Калининград, Новосибирск и нескольких самолётов в Москву пришлось ждать от часа до двух.

Пулково становится адресатом анонимных «минёров» второй день подряд. Накануне упомянутую в письме бомбу в здании терминала и на борту лайнеров искали четыре часа.

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