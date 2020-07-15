Финал ЧМ-2022 по футболу пройдет 18 декабря. Стало известно расписание турнира

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матчи пройдут с 21 ноября по 18 декабря.

Матч открытия пройдет 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур. Игры группового этапа продлятся до 2 декабря (по четыре игры в день), встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала — 9–10 декабря, 1/2 финала — 13–14 декабря.

Игра за бронзовые медали состоится 17 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе, финал запланирован на 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе.