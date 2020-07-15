CNN: Население Земли в 2064 году достигнет пика и начнет снижаться

Во второй половине века население планеты достигнет 9,7 миллиарда человек, после чего пойдет на спад.
«Население мира может достигнуть своего пика в 9,7 миллиарда в 2064 году, а затем сократится до 8,8 миллиарда к концу столетия», — цитирует 15 июля исследование Университета Вашингтона CNN.
Американские ученые полагают, что к концу века в 183 из 195 рассматриваемых стран коэффициент рождаемости станет недостаточным для роста населения. Исследователи связывают это с улучшением условий жизни, а также с тем, что больше женщин получат доступ к образованию и контрацепции.
Сильное сокращение населения ожидает Японию, а также некоторые европейские страны, например Испанию и Италию. В них количество жителей может сократиться в два раза. При этом ожидается, что население Земли будет расти за счет африканских стран и Ближнего Востока. К концу века почти половина жителей планеты будут африканцами.
В исследовании также прогнозируются серьезные изменения в возрастной структуре мирового населения. К 2100 году на планете будет жить больше людей старше 80 лет, чем детей до 5 лет.