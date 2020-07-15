Банк России оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5–10%

Снижение ВВП России во II квартале 2020 года оценивается в 9,5–10% в годовом выражении, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте ЦБ РФ 15 июля.



«С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5–9,0% г/г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во II квартале на 9,5–10,0% г/г», — отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.