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15.07.2020 16:05
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Банк России оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5–10%

Снижение ВВП России во II квартале 2020 года оценивается в 9,5–10% в годовом выражении, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте ЦБ РФ 15 июля.

«С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5–9,0% г/г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во II квартале на 9,5–10,0% г/г», — отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.

«В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, связанного с негативными последствиями пандемии. На фоне снятия части ограничений восстановительный рост в ряде отраслей начался уже в мае, однако спад в нефтяном комплексе перевесил эффект от этого роста на экономику в целом. Судя по опережающим показателям, в июне и начале июля темпы восстановительного экономического роста ускорились, особенно в сфере услуг и розничной торговле», — говорится в обзоре ЦБ.

«Вторичные эффекты от полной или частичной остановки бизнеса и падения конечного спроса еще расширяются на смежные отрасли через производственные цепочки. Долгосрочные изменения структуры спроса сдерживают производственный потенциал, прежде всего в сфере услуг и МСП. Поддерживается пониженный уровень добычи и переработки в нефтяном комплексе. В целом это делает процесс дальнейшего восстановления постепенным, длительным и неравномерным в разных отраслях экономики. В результате сохраняющегося пониженным спроса дезинфляционные тенденции будут превалировать», — пишут аналитики ЦБ о длительном восстановлении экономики.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле в 12% в годовом выражении, в мае — на 10,9%. В целом за январь-май Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ на 3,7% к январю-маю 2019 года. Во II квартале Минэкономразвития прогнозировало снижение российской экономики на 9,5% в годовом выражении (в I квартале был еще рост на 1,6% в годовом выражении).

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