Большегруз задавил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе трассы «Нарва»

Тяжелое ДТП произошло днем 15 июля на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Девушка-подросток попала под грузовик.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 13:10 на 127-м километре автодороги А-180 «Нарва». По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Scania, сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 16-летнюю девушку.

В группе «Дорожный Контроль Ленинградская Область» уточняют, что ДТП произошло на Олимпийском мосту под Кингисеппом. Потерпевшая погибла на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.