Пожар в квартире на Краснопутиловской, где произошёл взрыв, ликвидирован. Завалы разбирали больше 6 часов

Семь часов потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь и разобрать завалы в квартире в Московском районе Петербурга. С утра 15 июля у пятиэтажки рядом с площадью Победы работали больше сорока человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Краснопутиловской, 108, ликвидирован в три часа дня. Огонь разгорелся в квартире на первом этаже в восемь утра, через полчаса его локализовали на площади в 80 квадратных метров.

Пожару предшествовал взрыв, волной которого выбило окна, разрушило межкомнатные перегородки и деформировало перекрытия в примыкающей пристройке. Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет, квартиру тушили девять расчётов и 37 сотрудников МЧС.