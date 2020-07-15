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15.07.2020 15:53
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Пожар в квартире на Краснопутиловской, где произошёл взрыв, ликвидирован. Завалы разбирали больше 6 часов

Семь часов потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь и разобрать завалы в квартире в Московском районе Петербурга. С утра 15 июля у пятиэтажки рядом с площадью Победы работали больше сорока человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Краснопутиловской, 108, ликвидирован в три часа дня. Огонь разгорелся в квартире на первом этаже в восемь утра, через полчаса его локализовали на площади в 80 квадратных метров.

Пожару предшествовал взрыв, волной которого выбило окна, разрушило межкомнатные перегородки и деформировало перекрытия в примыкающей пристройке. Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет, квартиру тушили девять расчётов и 37 сотрудников МЧС.

ЧП обошлось без погибших. Из квартиры спасли хозяйку и собаку. 50-летнюю Наталью госпитализировали с ожогами 70% тела, она говорила о суициде. По словам жильцов, одинокая бывшая учительница предприняла не одну попытку, и знакомые с ней соседи пытались предупредить об опасности аварийную службу.

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