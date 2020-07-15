Четверг в Петербурге станет переломным днём в плане погоды. Нужно просто немного потерпеть

Синоптики 15 июля рассказали, чего жителям Петербурга ждать от четверга. Оказалось, что ничего нового — солнце будет всё так же играть в прятки временами, а столбики термометров не покажут отметку больше 20 градусов. Дождей в Северо-Западном гидрометцентре снова не обещают, а это уже плюс.



Зато в пятницу по прогнозам ожидаются +22 градуса, а в субботу и вовсе +24. «Яндекс.Погода» так вообще обещает 26 градусов тепла. И снова без осадков. Так что на выходные можно смело планировать пикники и прогулки. Если ситуация изменится, «Фонтанка» предупредит.

