На лечение пациентов c COVID-19 Россия потратила 40 млрд рублей

На лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России было потрачено за время пандемии около 40 млрд рублей. Об этом 15 июля заявил вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По её словам, с марта по май 2020 года, исходя из уже оплаченных счетов, из программы государственных гарантий на лечение коронавируса было выделено 22,3 млрд рублей. С учётом июня, по предварительным данным, — порядка 40 млрд рублей.

По данным оперштаба на 15 июля, всего к настоящему моменту в стране было выявлено 746 369 инфицированных COVID-19. Выписано более 523 тыс. человек, 11 770 умерли.

