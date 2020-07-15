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15.07.2020 15:21
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Голикова объяснила «недраматичный» рост смертности «накопленным резервом» снижения показателя

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что России удалось избежать резкого роста показателя смертности благодаря «накопленному резерву».

«Показатель смертности за пять месяцев 2020 года такой же, как и за пять месяцев прошлого года. Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — объяснила она ситуацию с точки зрения статистики на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 15 июля.

«Летальность от коронавирусной инфекции (пока мы имеем данные от Росстата по май) — 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира», — отметила Голикова, добавив также, что в России в структуре заболевших доля лиц старше 65 лет составляет 15–16%.

В мае 2020-го, по данным Росстата, умерли 12 452 пациента с диагнозом COVID-19. Из них у 7444 человек инфекция признана основной причиной смерти, остальные, согласно данным статистики, умирали «от прочих важных состояний».

Между тем в Петербурге июньская смертность выросла до максимума за последние 10 лет. Однако руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что его эти цифры не пугают. «Фонтанка» ранее проанализировала статистику, чтобы понять причину расхождений в данных комздрава и Росстата.

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Комментарии (3)

Avs7153
Шта?..
Vahmistroff
"несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя"
"Послушайте, Ватсон, я ничего не понимаю!! Какой обед может быть на болоте?!"
Barmaley_5e4d0211d3423
Статистика правит миром ...
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