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15.07.2020 15:26
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В Пулково второй день задерживают вылет самолётов. Пассажиры томятся из-за анонимного письма

Петербургский аэропорт, похоже, перехватил эстафету у судов и второй день подряд подвергается атаке анонимных «минёров». Самолёты из Пулково вылетают с опозданием.

Полиция и служба авиационной безопасности начала проверку здания терминалов и лайнеров примерно через полчаса после полудня 15 июля. Накануне поиски взрывоопасного начали незадолго до одиннадцати часов утра и продолжали почти четыре часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, экстренные службы мобилизованы после того, как сотрудники прочитали анонимное послание с угрозой взрыва, которое пришло на почту.

Судя по онлайн-табло Пулково, с вылетом опоздали рейсы в Иркутск, Махачкалу, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Ярославль и Душанбе. График сбился на один-два часа, некоторые пассажиры ещё томятся в ожидании.

Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса. Хакеры напомнили о себе в середине мая, спровоцировали эвакуацию в конце июня. В июле писем в суды не приходило.

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Комментарии (2)

261782811
Они сами себе пишут .А за это время билетики продают . Самолёты полупустые летят . Я на таких летал . С двух рейсов напихают в один . Летишь с опозданием и никакой неустойки . И сейчас тоже самое ....Приятного Полёта !!!!
Vahmistroff
Это безобразие не должно продолжаться до бесконечности! Давно пора или отдать ему эти несчастные биткойны или -- что гораздо умнее -- просто забить на все эти анонимные письма!
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