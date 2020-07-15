В Пулково второй день задерживают вылет самолётов. Пассажиры томятся из-за анонимного письма
Петербургский аэропорт, похоже, перехватил эстафету у судов и второй день подряд подвергается атаке анонимных «минёров». Самолёты из Пулково вылетают с опозданием.
Полиция и служба авиационной безопасности начала проверку здания терминалов и лайнеров примерно через полчаса после полудня 15 июля. Накануне поиски взрывоопасного начали незадолго до одиннадцати часов утра и продолжали почти четыре часа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, экстренные службы мобилизованы после того, как сотрудники прочитали анонимное послание с угрозой взрыва, которое пришло на почту.
Судя по онлайн-табло Пулково, с вылетом опоздали рейсы в Иркутск, Махачкалу, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Ярославль и Душанбе. График сбился на один-два часа, некоторые пассажиры ещё томятся в ожидании.
Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса. Хакеры напомнили о себе в середине мая, спровоцировали эвакуацию в конце июня. В июле писем в суды не приходило.