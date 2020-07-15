В Пулково второй день задерживают вылет самолётов. Пассажиры томятся из-за анонимного письма

Петербургский аэропорт, похоже, перехватил эстафету у судов и второй день подряд подвергается атаке анонимных «минёров». Самолёты из Пулково вылетают с опозданием.

Полиция и служба авиационной безопасности начала проверку здания терминалов и лайнеров примерно через полчаса после полудня 15 июля. Накануне поиски взрывоопасного начали незадолго до одиннадцати часов утра и продолжали почти четыре часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, экстренные службы мобилизованы после того, как сотрудники прочитали анонимное послание с угрозой взрыва, которое пришло на почту.