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15.07.2020 15:12
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Будапештскую перекроют на несколько дней, а перекресток на Петроградской стороне ограничат до конца августа

В пятницу, 17 июля, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за ремонта тротуара и теплосети. Изменения ждут водителей в Петроградском и Фрунзенском районах города.

Как сообщает 15 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 17 по 19 июля закрывается движение транспорта на Будапештской улице — от проспекта Славы до улицы Турку. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает там работы по реконструкции теплосети.

Фото: ГАТИ Петербурга

До 22 августа в связи с ремонтом тротуара будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Академика Павлова и Аптекарского проспекта. Работы ведет ООО «БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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