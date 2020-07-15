В пятницу, 17 июля, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за ремонта тротуара и теплосети. Изменения ждут водителей в Петроградском и Фрунзенском районах города.



Как сообщает 15 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 17 по 19 июля закрывается движение транспорта на Будапештской улице — от проспекта Славы до улицы Турку. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает там работы по реконструкции теплосети.