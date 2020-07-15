Голикова: «Вектор» получит разрешение на клинические исследования вакцины в ближайшие дни

На сегодняшний день в России разработано 26 вариантов вакцин, и совсем скоро ещё одна будет тестироваться клинически. Об этом заявила 15 июля в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным Татьяна Голикова.

«Вакцина, разработанная в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит клинические испытания. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает разрешения на клинические исследования. Мы надеемся, что в ближайшие дни это разрешение будет получено», — доложила она.