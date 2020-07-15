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15.07.2020 14:43
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Голикова: «Вектор» получит разрешение на клинические исследования вакцины в ближайшие дни

На сегодняшний день в России разработано 26 вариантов вакцин, и совсем скоро ещё одна будет тестироваться клинически. Об этом заявила 15 июля в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным Татьяна Голикова.

«Вакцина, разработанная в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит клинические испытания. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает разрешения на клинические исследования. Мы надеемся, что в ближайшие дни это разрешение будет получено», — доложила она.

Голикова также выразила надежду, что «в ближайшем будущем» сразу несколько разработанных в России вакцин будут применяется в мировом масштабе.

Ранее сообщалось, что отечественные разработчики вакцины от COVID-19 немного отстают от своих заграничных коллег.

Как сообщалось ранее, над созданием вакцины от коронавируса трудятся более ста сотрудников «Вектора». На результаты их работы, а также коллег из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (совместно с Минобороны РФ) и петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России правительство РФ возлагает особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.

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Комментарии (3)

Pilat
Что значит в ближайшие дни?
Идёт война с вирусом.
Каждый лишний день, это еще погибшие люди.
Дедушка Сталин, вместе со стариной Берией, за такое раздолбайство быстро бы наладил виновным лыжи на лесоповал.
Sibir_5e4d67bbb7aea
сразу все 26 вакцин будут в .опку колоть? типа авось угадают с нужной...
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