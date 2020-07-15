Голикова: «Вектор» получит разрешение на клинические исследования вакцины в ближайшие дни
На сегодняшний день в России разработано 26 вариантов вакцин, и совсем скоро ещё одна будет тестироваться клинически. Об этом заявила 15 июля в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным Татьяна Голикова.
«Вакцина, разработанная в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит клинические испытания. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает разрешения на клинические исследования. Мы надеемся, что в ближайшие дни это разрешение будет получено», — доложила она.
Голикова также выразила надежду, что «в ближайшем будущем» сразу несколько разработанных в России вакцин будут применяется в мировом масштабе.
Ранее сообщалось, что отечественные разработчики вакцины от COVID-19 немного отстают от своих заграничных коллег.
Как сообщалось ранее, над созданием вакцины от коронавируса трудятся более ста сотрудников «Вектора». На результаты их работы, а также коллег из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (совместно с Минобороны РФ) и петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России правительство РФ возлагает особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.