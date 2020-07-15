Петербуржцев просят не приручать диких животных и не забывать мусор. Иначе может прийти голодный медведь

Ликбез о вмешательстве человека в естественные процессы Росприроднадзор опубликовал 15 июля. Как объясняют в ведомстве, попытка накормить диких животных опасна в первую очередь для них самих, поскольку человеческий рацион им не подходит и может нанести травмы. Так, найденным в лесу лосятам часто предлагают коровье молоко, которое вызывает несварение, а то и более серьёзные проблемы.

В Росприроднадзоре оценили фотографии с лисами, которыми в соцсетях делятся петербуржцы, и предупредили о возможных последствиях прикармливания зверей. За едой к особенно щедрым могут прийти не только ежики и белки.

Горожанам готовность делиться также может выйти боком: безобидные с виду животные могут оказаться переносчиками инфекций. «Например, белки чаще всего переносят вирусы бешенства, геморрагической лихорадки, лептоспироза, туляремии», — рисуют перспективы в ведомстве.

Кроме того, прикормленные звери, вероятнее всего, вернутся, а их непредсказуемое поведение не гарантирует того, что они не попробуют кормильца на зуб.

Привлечь животных может не только щедрость, но и неряшливость — мусор после пикника или рядом с домом. «И не всегда это ежики или лисы. Случается, что близко к жилищу человека в поисках пищи подходят и медведи. Если на свалке нашлось что-то съестное, то животное непременно воспользуется случаем и посетит это место ещё раз», — предостерегают в Росприроднадзоре и настоятельно просят убирать и не кормить.

Чаще всего в Петербурге и области в роли попрошаек выступают лисицы. Реже к людям выходят, например, енотовидные собаки, но и их удаётся прикормить. Например, в Лодейнопольском районе обосновалось целое семейство.