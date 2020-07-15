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15.07.2020 14:33
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В Петербурге помощь бизнесу дополнили налоговыми льготами для арендодателей

Владельцы коммерческой недвижимости, которые снизят арендаторам плату, получат льготу по налогу на имущество. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга приняло 15 июля на внеочередном заседании в третьем чтении.

Предприниматели, в собственности которых площади не менее 1000 кв. м, могут предоставить арендаторам скидку по платежам, снизив их не менее чем на 3 месяца. Минимально — на половину суммы налога, который должен получить бюджет города. В этом случае они имеют право во втором квартале 2020 года заплатить только 50 % начисленного налога на имущество.

Второе обязательное условие: заработная плата работников должна оставаться не ниже установленного в Петербурге на текущий год МРОТ.

Льгота разработана в рамках помощи бизнесу, пострадавшему в результате введения ограничительных мер по нераспространению коронавируса.

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Комментарии (1)

Obseerv
Спасибо, озаботились и пострадавшими работающими в ТЦ: зарплата, равная МРОТ - это сильно! Если из этого МРОТа вычесть оплату жилья и коммуналку - что остаётся?
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