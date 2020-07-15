«Квест: выйди из закрытого торгового центра». О том, как виртуальная реальность работала во время эпидемии

До коронавируса у компании было 11 точек, одну пришлось закрыть, а остальные законсервированы в торгово-развлекательных комплексах. Из 25 человек персонала 20 сотрудников, ранее задействованых на розничных локациях, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Уже четвертый месяц простаивают все точки крупнейшей в Петербурге сети клубов виртуальной реальности. «Главная сложность — моральная. Непонятно, что делать, — говорит генеральный директор Илья Седёлкин. — Нужно искать возможности в условиях неопределенности».

«Фонтанка» продолжает общаться с участниками проекта «Покупай у своих» и выяснять, каким образом предпринимателям удается зарабатывать во время карантина и спасать свой бизнес.

Несколько клубов виртуальной реальности работали при кинотеатрах, закрывшихся на неделю раньше, чем торговые центры. Тогда появилась идея возить освободившееся оборудование на дом к клиентам и там его настраивать, обеспечивая доступ в игровой профиль. Так появилась новая услуга — виртуальная реальность с доставкой, которая и позволила бизнесу держаться на плаву во время пандемии.

Первый месяц спрос был хорошим — 20–30 заказов средней стоимостью 20 тысяч рублей, потому что как раз в то время вышла популярная игра. Потом количество заказов начало снижаться.

Сейчас выручка от виртуальной реальности навынос составляет 5 % от прежнего объема доходов сети. Арендодатели пошли навстречу и снизили платеж до 10–15 % от докризисного, а две субсидии от государства покрыли около 20 % ежемесячных расходов — это позволяет едва сводить концы с концами. Попытки получить кредит в банке на возобновление деятельности пока не увенчались успехом.

Тем не менее даже в такой сложной ситуации нашлись положительные моменты. Руководство компании уже давно задумывалось о том, что помимо развлечений нужно внести более конструктивный вклад в общество. В итоге фирма разработала программу обучения школьников английскому языку в виртуальной реальности и готовит заявку на грант. Если все получится, следующей весной программа будет тестироваться в одной из петербургских гимназий. «Если бы не перерыв из-за карантина, времени бы не нашли», — утверждает Илья Седёлкин.