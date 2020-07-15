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15.07.2020 14:04
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В России утвержден новый День воинской славы

Депутаты Госдумы ФС РФ 15 июля в третьем чтении приняли поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которые устанавливают новый День воинской славы России — 9 октября. В этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в битве за Кавказ.

«Больше года — 442 дня — шли кровопролитные бои. Фронт растянулся на тысячу километров, глубиной 800 км. По масштабу и значению битва за Кавказ была сопоставима со Сталинградской. Мы внесли эту битву в календарь воинской славы. По сути, мы восстановили историческую справедливость. Уже в этом году, 9 октября, мы сможем отметить победу на Кавказе как День воинской славы», — прокомментировала решение заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ является вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.

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Комментарии (4)

Pilat
Главное, чтобы он был выходным
Агроном аэродрома
Всего один? Я огорчен.
krasnonosov
Предлагаю, 23 февраля сделать праздничным днем в честь событий 23 февраля 1944 года на Кавказе.
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