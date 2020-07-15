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15.07.2020 13:58
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Чиновники Петербурга станут волонтёрами в хосписах и ПНИ

Петербургских чиновников привлекут к волонтёрской работе в городских социальных учреждениях. Об этом рассказала автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер на онлайн-конференции 15 июля.

Чиновников ждёт работа в психоневрологических интернатах, хосписах, приютах. «Волонтёрить так, чтобы они целый день работали бок о бок с персоналом без всяких потёмкинских деревень, галстуков и пиджаков», — отметила Федермессер.

Она добавила, что видела, как московские чиновники менялись после 2–3 часов работы в столичных хосписах.

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