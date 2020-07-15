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15.07.2020 13:36
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Госдума во втором чтении одобрила многодневное голосование на выборах

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект с поправками о многодневном голосовании на выборах.

«Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней», — сообщает 15 июля РИА Новости.

Профильный комитет уже одобрил практику трехдневного голосования на выборах всех уровней. Избиркомы будут решать, сколько дней будут проходить выборы, однако лимит составляет три дня. Ранее стало известно, что досрочного голосования при таком сценарии не будет.

Третье, заключительное чтение законопроекта было перенесено на 21 июля.

Проведение голосования в несколько дней было опробовано во время плебисцита по поправкам к Конституции. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину организовывать так выборы и в будущем. Против инициативы выступили члены избирательных комиссий, которые опубликовали открытое письмо против введения многодневного голосования.

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Комментарии (8)

Piter Pen
Введите голосования по смс или звонком на номер телефона - за - 10 рубль, против - 1000 рублей. Существенно сэкономите бюджетные деньги и пополните бюджет...
муматор
"Избиркомы будут решать..." - в общем-то на этом и всё.
gencon
Они по методичке М. Задорнова идут. Тот ещё в 2010-м предложил обнулить Путина, переименовать Россиян, и сделать кнопку для голосования на пультах телевизора
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