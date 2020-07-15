Госдума во втором чтении одобрила многодневное голосование на выборах

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект с поправками о многодневном голосовании на выборах.



«Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней», — сообщает 15 июля РИА Новости.

Профильный комитет уже одобрил практику трехдневного голосования на выборах всех уровней. Избиркомы будут решать, сколько дней будут проходить выборы, однако лимит составляет три дня. Ранее стало известно, что досрочного голосования при таком сценарии не будет.