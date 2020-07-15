В Петербурге — утро массовых ДТП и один «перевертыш». Но пробки меньше обычного

Утро 15 июля в Петербурге отметилось сразу вереницей массовых ДТП. При этом максимальная загруженность петербургских дорог составила всего 3 балла — это на 1 балл меньше, чем обычно бывает по утрам в будние дни.

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», самой загруженной дорогой стало Московское шоссе, из центра там фиксировали 5 баллов, а в центр — 6 баллов. Также 5-балльные пробки были на проспекте Славы — Народной улице к Московскому и на Невском проспекте к Дворцовой площади. А вот на участке шоссе Революции — Рябовское шоссе в сторону центра вместо обычных четырех баллов было всего два.

Три из пяти крупнейших утренних пробок собрались на КАД в девятом и десятом часу: на внешнем кольце скопился 6,5-километровый затор от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, а на внутреннем — пробки в 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной и 2,8 километра от Горского шоссе до Комендантского проспекта. Также в топ-5 отметились Мурманское шоссе и Народная улица, где собралась пробка длиной 3,2 километра от КАД до Дальневосточного проспекта, и Московский проспект с затором в 2,9 километра от Бассейной улицы до площади Московские ворота. Однако меньше аварий от меньших пробок явно не стало, причем за утро автомобилисты наблюдали сразу несколько ДТП с участием более двух машин. «Гонка по улице Шотмана закончилась ДТП из 3-х машин», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел.

На Володарском мосту в сторону метро «Ломоносовская», по словам участницы группы Татьяны, на трамвайных путях собрался «паровозик» из четырех автомобилей. Сильнее всего досталось синей легковой, в которую сзади приехал Range Rover.

На Арсенальной набережной, у перекрестка с Арсенальной улицей, произошли две аварии друг за другом. Участниками стали Range Rover, KIA Sorento, самосвал и Ford Mondeo. «У «Мондео» минус две правые двери», — отметил очевидец Александр. По словам одного из участников происшествия, Михаила, «удвоил» ДТП водитель грузовика. «Первое ДТП — «Ренж» и «Киа». Встали в правом ряду. Моего «Форда» притер самосвал, который их пытался объехать», — рассказал он.

А на перекрестке улицы Ольги Берггольц и улицы Пинегина легковой автомобиль не пропустил Mitsubishi Pajero, сообщил очевидец Олег. В результате внедорожник опрокинулся на левый бок, а легковая отделалась разбитой фарой.