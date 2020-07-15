Абхазия не откроется для россиян до 21 июля

Президент Абхазии продлил режим ограничений на государственной границе республики.



«Президент Республики Абхазия подписал документ о внесении изменений в распоряжение от 30 июня 2020 года «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19», которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года», — сообщается 15 июля на сайте Аслана Бжании.

Глава республики также направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, где подчеркнул готовность снять коронавирусные ограничения на российско-абхазской границе, но с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.