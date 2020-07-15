Банк «Санкт-Петербург» заработал 4,3 млрд рублей за полгода, удвоив чистую прибыль

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2020 года составила 4,3 млрд рублей, что на 102,2% выше по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщили «Фонтанке» в компании 15 июля.

По предварительным данным отчетности по РСБУ, чистый процентный доход банка составил 11,9 млрд рублей (+22,5%), а чистый комиссионный доход — 3,3 млрд рублей (+11,4%). Выручка за первое полугодие 2020 года составила 18,1 млрд рублей (включая 8 млрд рублей за второй квартал 2020 года), увеличившись на 40,6% по сравнению с 1 полугодием 2019 года.