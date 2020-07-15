Банк «Санкт-Петербург» заработал 4,3 млрд рублей за полгода, удвоив чистую прибыль
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2020 года составила 4,3 млрд рублей, что на 102,2% выше по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщили «Фонтанке» в компании 15 июля.
По предварительным данным отчетности по РСБУ, чистый процентный доход банка составил 11,9 млрд рублей (+22,5%), а чистый комиссионный доход — 3,3 млрд рублей (+11,4%). Выручка за первое полугодие 2020 года составила 18,1 млрд рублей (включая 8 млрд рублей за второй квартал 2020 года), увеличившись на 40,6% по сравнению с 1 полугодием 2019 года.
Чистый доход от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2020 года составил 2 млрд рублей, включая убыток 0,4 млрд рублей в течение второго квартала.
Собственный капитал банка на 1 июля 2020 года составил 87,2 млрд рублей (+6,6% с начала года). а основной капитал — 63,3 млрд рублей, сохранившись на уровне 1 января 2020 года (-0,4%). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2020 года составил 10,8% (при нормативном значении 6%), а собственного капитала — 14,8% (при нормативе 8%).
Кредитный портфель банка 1 июля достиг 412,3 млрд рублей, прибавив 4,2% с начала года. На кредиты корпоративным клиентам приходится 312,9 млрд рублей, на физлиц — 99,4 млрд рублей. При этом к 1 июля 2020 года уровень просроченной задолженности составил 5,4%, сохранившись на уровне 1 января 2020 года.