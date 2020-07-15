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15.07.2020 13:20
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На Краснопутиловской в горевшей квартире выжила собака. Её спасли пожарные

Петербургские пожарные выступили в роли реаниматологов и спасли четвероногого жильца квартиры в Московском районе, которая утром 15 июля загорелась после взрыва бытового газа.

Фото: Андрей Литовка
Фото: Андрей Литовка

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, собаку обнаружили при разборе обгоревших завалов в квартире на Краснопутиловской, 108. Животное откачали, отмыли и отправили в ветклинику. Свою машину для этого выделил глава администрации Московского района Владимир Ушаков, который находился на месте происшествия.

Пожар в трёхкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки произошёл незадолго до восьми часов утра, ликвидация последствий продолжается. Проверку по факту «хлопка бытового газа» проводит Следственный комитет. Взрыв, в результате которого выбило стёкла и сорвало металлические решётки на окнах, попал на видео.

В результате случившегося пострадала 50-летняя местная жительница, её госпитализировали с ожогами 70 % тела. Женщина рассказала, что пыталась совершить суицид.

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