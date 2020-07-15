Петербургские пожарные выступили в роли реаниматологов и спасли четвероногого жильца квартиры в Московском районе, которая утром 15 июля загорелась после взрыва бытового газа.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, собаку обнаружили при разборе обгоревших завалов в квартире на Краснопутиловской, 108. Животное откачали, отмыли и отправили в ветклинику. Свою машину для этого выделил глава администрации Московского района Владимир Ушаков, который находился на месте происшествия.



Пожар в трёхкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки произошёл незадолго до восьми часов утра, ликвидация последствий продолжается. Проверку по факту «хлопка бытового газа» проводит Следственный комитет. Взрыв, в результате которого выбило стёкла и сорвало металлические решётки на окнах, попал на видео.

