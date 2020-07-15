В Смольном рассказали об умерших от коронавируса из свежей статистики. Самому молодому было 25 лет

В летальную статистику Петербурга по коронавирусной инфекции 15 июля попали восемнадцать человек, которые умерли с начала месяца. Ещё один пациент скончался весной.



Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, за последние сутки зарегистрировано 19 смертельных случаев. Статистику пополнили 11 женщин в возрасте от 61 до 91 года и восемь мужчин. Самому молодому из них было 25 лет, старшему исполнилось 85.

Кроме коронавируса, который признан причиной смерти, в их анамнезе кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь и онкология. Практически все скончались в этом месяце, один человек умер в мае.