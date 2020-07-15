Действие онлайн-формата для публичных слушаний в Петербурге ограничили 2020 годом

Законопроект о возможности проведения публичных слушаний в электронном формате во время действия антивирусных мер ограничили 2020 годом. Соответствующую поправку Заксобрание Петербурга на заседании 15 июля приняло во втором чтении.

Кроме того, предполагается, что все обращения участников слушаний будут в обязательном порядке публиковаться в открытом доступе.

Предложение лидера «яблочной» фракции Бориса Вишневского отменить формат онлайн-слушаний парламент отклонил. При этом заседание 15 июля — последнее в рамках весенней сессии, соответственно, в третьем чтении документ рассмотрят не ранее осени.