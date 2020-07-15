Действие онлайн-формата для публичных слушаний в Петербурге ограничили 2020 годом
Законопроект о возможности проведения публичных слушаний в электронном формате во время действия антивирусных мер ограничили 2020 годом. Соответствующую поправку Заксобрание Петербурга на заседании 15 июля приняло во втором чтении.
Кроме того, предполагается, что все обращения участников слушаний будут в обязательном порядке публиковаться в открытом доступе.
Предложение лидера «яблочной» фракции Бориса Вишневского отменить формат онлайн-слушаний парламент отклонил. При этом заседание 15 июля — последнее в рамках весенней сессии, соответственно, в третьем чтении документ рассмотрят не ранее осени.
Напомним, законопроект дает возможность проводить в удаленном режиме https://www.fontanka.ru/2020/07/08/69355873/ общественные обсуждения по изменениям в Генплан, Правила землепользования и застройки, по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства.
Ранее «Фонтанка» расспросила экспертов о предложенном формате: мнения разошлись. Очные слушания, как массовое мероприятие, в настоящее время в Петербурге запрещены в рамках ограничительных мер из-за коронавируса.