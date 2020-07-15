Граффити и летящие в поезда ОЖД камни вандалов обошлись в 1,2 млн рублей с начала года. Пакостников особо притягивают электрички

С января по июнь 2020 года находящееся в ведении Октябрьской железной дороги имущество портили 120 раз. 89 раз сотрудникам пришлось отмывать граффити с вагонов, 19 раз проходившие по путям поезда хулиганы обкидывали камнями. Об этом 15 июля сообщается на сайте ОЖД.



Отмечается, что больше всего вандалам полюбились электрички — на них покушались 79 раз из 89. В итоге ущерб ОАО «РЖД» в первом полугодии превысил 1,2 млн рублей.



За первые 6 месяцев 2020 года на территории ОЖД удалось задержать 27 человек, уличенных в вандализме. 9 были привлечены к уголовной ответственности, пятеро отделались административными протоколами.

