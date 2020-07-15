За последние десятилетия площадки для игр и отдыха прошли путь от скромных песочниц и примитивных металлических турникетов до функциональных и интересных пространств.

Площадки рядом с домом: какие они должны быть?

Фото: ООО«СЗ«Терминал-Ресурс»»

Материалы, функциональность, соответствие ГОСТам — характеристики, которые нужно учитывать при создании пространств для игр, спорта и отдыха.

Сегодня хорошая площадка — это красивое, удобное и безопасное место, где жители дома могут общаться, отдыхать или заниматься спортом. При этом многие проекты не ограничиваются базовыми возможностями, а включают пространства, интересные и удобные как для детей, так и для взрослых.

Особый подход

Каждый застройщик обязан обеспечить свой проект определенным количеством квадратных метров детских, спортивных площадок. А вот к наполнению и качеству таких пространств каждая компания подходит по-своему. В малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы», которые строятся в рамках проекта комплексного освоения территорий «На Царскосельских холмах», удобство и комфорт для будущих жильцов закладывается еще на этапе проектирования.

— В каждом проекте конфигурация домов предусмотрена таким образом, что они образуют закрытые уютные дворы. При этом детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых благоустраивают и озеленяют параллельно строительству, так что они встречают новоселов в завершенном состоянии, создавая впечатление обжитого гостеприимного двора, — говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников.

А еще в «Образцовых кварталах» нет одинаковых площадок. В каждом комплексе есть свои особенности, будь то малые архитектурные формы, ограждения или озеленение.



Фото: ООО«СЗ«Терминал-Ресурс»»

Лучшее — детям

Идеальная детская площадка — какая она? У родителей и детей могут быть разные мнения на этот счёт. Прикольная, красивая, интересная, — отвечают дети. Удобная, безопасная, развивающая, — мнения родителей. Застройщик «Терминал-Ресурс» старается учесть интересы и тех, и других. Согласно законодательству место для игр должно быть безопасным — соответствовать ГОСТу, иметь технический паспорт, травмобезопасное покрытие. Сегодня есть множество вариантов покрытий для детских игровых площадок, как натуральных, так и искусственных — песок, резиновая крошка, каучук и даже натуральный газон. На детских площадках в «Образцовых кварталах» используется искусственная трава.

— Мы используем газон высотой два сантиметра, он довольно мягкий и защищает детей при падениях, так как хорошо амортизирует. При этом на одежде детей не остается грязных пятен. Кроме того, такой газон хорошо чистится в любое время года, а благодаря продуманной системе отведения воды на площадке всегда сухо, — добавляет Сергей Печников.

Важно, что помимо своих практических характеристик, искусственный газон имеет безупречный внешний вид красивой зеленой травы. Все, что установлено на площадках «Образцовых кварталов» — качели, горки, песочницы — выглядит радостно и органично.

— Что касается ограждений, то в некоторых проектах мы устанавливаем небольшие декоративные заборчики, а иногда в качестве ограждения используем зеленые насаждения, например, туи, — добавляет Сергей Печников.



Фото: ООО«СЗ«Терминал-Ресурс»»

С заботой о взрослых

Двор — это территория не только для детей, но и для взрослых, которые тоже хотят общаться и проводить время на свежем воздухе возле дома. В малоэтажных кварталах удается компенсировать многолюдность города и обеспечить жильцам психологический комфорт.

— В «Образцовых кварталах» предусмотрены места как для активных занятий, так и для более спокойного времяпрепровождения: общения, прогулок, — рассказывает Сергей Печников. — На спортивных площадках есть участки для подвижных игр, зоны тренажеров, территория для занятий уличной гимнастикой. В местах для отдыха установлены скамейки, малые архитектурные формы. На территории комплексов проложены пешеходные дорожки. В 5-м «Образцовом квартале» появятся велопарковки.

На территории всех жилых комплексов «Образцовые кварталы» застройщик производит полноценное озеленение — ещё на этапе строительства высаживаются цветы, деревья (в том числе и хвойные породы), кустарники. Новосёлов встречают не только красивые, но и функциональные дворы.

Готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

