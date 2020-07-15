Два пешехода пострадали под колесами автомобилей вечером 14 июля в Петербурге и Ленинградской области. Одно ДТП произошло на пешеходном переходе, второе — вне его.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около 20:35 на Дворцовом проспекте города Ломоносова в Петродворцовом районе Петербурга автомобиль Suzuki под управлением 53-летнего мужчины столкнулся с попутным автомобилем Renault, 68-летний водитель которого затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара «Рено» отбросило на несовершеннолетнего пешехода.