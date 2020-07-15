В Ломоносове Suzuki отбросил Renault на ребенка. На М-10 перебегавший трассу мужчина попал под грузовик
Два пешехода пострадали под колесами автомобилей вечером 14 июля в Петербурге и Ленинградской области. Одно ДТП произошло на пешеходном переходе, второе — вне его.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 20:35 на Дворцовом проспекте города Ломоносова в Петродворцовом районе Петербурга автомобиль Suzuki под управлением 53-летнего мужчины столкнулся с попутным автомобилем Renault, 68-летний водитель которого затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара «Рено» отбросило на несовершеннолетнего пешехода.
В результате ДТП пешехода в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Водители не пострадали.
Еще одно ДТП с пешеходом произошло вечером 14 июля в Тосненском районе Ленобласти. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 18:07 на 629-м километре федеральной трассы М-10 «Россия», в деревне Жары, 47-летний водитель грузовика, ехавший в сторону Петербурга, перед нерегулируемым пешеходным переходом сбил 27-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате пешехода госпитализировали в ЦРБ города Тосно. Степень вреда здоровью уточняется.