«Чайка 1» осуществляла самостоятельное движение по причине открепления веревочных тросов со швартовочных концов, версия о нетрезвом капитане не подтверждается», - уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу, утренний дрейф речного трамвайчика лишь косвенно связан с человеческим фактором.

Таранивший набережные и суда теплоход «Чайка 1» отправился в самостоятельное путешествие. Капитан повинен разве что в незнании морских узлов, выяснила «Фонтанка».

Левый борт «Чайки 1» имеет очевидные помятости. Возможно, это не связано с сегодняшним дрейфом. Однопалубный теплоход проекта КИЯ-96 построен в середине 90-х годов. Он принадлежит частному лицу.



Полицейские осматривают повреждения еще одного прогулочного судна «Свирь 1», пришвартованного у набережной канала Грибоедова. На его борту тоже есть повреждения.



О неуправляемом речном трамвайчике на канале Грибоедова очевидцы сообщили в полицию и МЧС в четверть десятого утра 15 июля. Перед перехватом у Казанского собора «Чайка 1» зацепила четыре судна.

