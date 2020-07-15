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15.07.2020 12:05
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Концы в воду. Стала известна причина неуправляемого плавания речного трамвайчика по каналу Грибоедова

Таранивший набережные и суда теплоход «Чайка 1» отправился в самостоятельное путешествие. Капитан повинен разве что в незнании морских узлов, выяснила «Фонтанка».

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу, утренний дрейф речного трамвайчика лишь косвенно связан с человеческим фактором.

«Чайка 1» осуществляла самостоятельное движение по причине открепления веревочных тросов со швартовочных концов, версия о нетрезвом капитане не подтверждается», - уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

Фото: Ксения Потеева/
"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/
"Фонтанка.ру"

Левый борт «Чайки 1» имеет очевидные помятости. Возможно, это не связано с сегодняшним дрейфом. Однопалубный теплоход проекта КИЯ-96 построен в середине 90-х годов. Он принадлежит частному лицу.

Полицейские осматривают повреждения еще одного прогулочного судна «Свирь 1», пришвартованного у набережной канала Грибоедова. На его борту тоже есть повреждения.

О неуправляемом речном трамвайчике на канале Грибоедова очевидцы сообщили в полицию и МЧС в четверть десятого утра 15 июля. Перед перехватом у Казанского собора «Чайка 1» зацепила четыре судна.

© Фонтанка.Ру

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