Скриншот из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в майском поджоге автомобиля в Калининском районе города. Об этом 15 июля сообщили в Калининском районе Петербурга. Все произошло прямо на дороге: его автомобиль окружили другими машинами и вытащили водителя из салона.

Пожар произошел в ночь на 4 мая 2020 года. Около 1:30 у дома 2 по улице Ушинского подожгли автомобиль Volkswagen Tiguan, принадлежащий 40-летнему работнику лечебно-профилактического учреждения. От огня пострадал и припаркованный рядом Hyundai Solaris местной жительницы, а у Mazda оплавилось зеркало. Общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

Прибывшая на место полиция нашла очевидцев произошедшего, которые описали стражам порядка двоих мужчин, возможно, причастных к пожару. У одного из них была явная примета — он прихрамывал. Найти злоумышленника полицейским помогли и камеры видеонаблюдения. Во вторник, 14 июля, оперативники уголовного розыска вместе с сотрудники УМВД Калининского района и СОБР ГУ Росгвардии задержали подозреваемого. На видеозаписи видно, как мужчину, ехавшего в автомобиле, заблокировали несколькими машинами, после чего вытащили из салона, скрутили и увели.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержанным оказался 41-летний петербуржец. Мужчина ранее был судим по 163-й и 111-й статьям Уголовного кодекса РФ, освободился из мест лишения свободы в 2015 году и работает таксистом. В ходе следственных действий полицейские изобличили задержанного в том, что он заранее установил время и место парковки «Фольксвагена», которым пользовался потерпевший, поджег машину и скрылся с места происшествия. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сейчас сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления и его мотив.