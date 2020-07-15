СК и ФСБ проводят обыск у депутата ЗакСа Ленобласти по уголовному делу о мошенничестве
Обыски проходят у депутата Законодательного собрания Ленинградской области единоросса Олега Зевакова утром 15 июля. Мероприятия проводятся по уголовному делу о мошенничестве.
Как стало известно 47news, в доме депутата во Всеволожске работают сотрудники Следственного комитета Ленобласти, оперативники службы экономической безопасности регионального управления Федеральной службы безопасности. Обыскивают также офис компании «Дортекс» на Васильевском острове, которой ранее владел Зеваков.
По данным 47news, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое, по предварительной информации, касается исполнения нескольких дорожных контрактов на территории области.
В Следственном комитете Ленобласти подтвердили мероприятия по сбору доказательств по делу.
Отмечается, что «Дортекс» до сих пор ассоциируют с именем Олега Зевакова. По данным СПАРК-Интерфакс, он владел компанией до середины 2016 года.
Отмечается, что «Дортекс» до сих пор ассоциируют с именем Олега Зевакова. По данным СПАРК-Интерфакс, он владел компанией до середины 2016 года.