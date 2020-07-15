Полиция задержала ещё одну сотрудницу офиса мошенников на Невском. Она пыталась улететь

В Петербурге полиция задержала ещё одну женщину, которая, по мнению следователей, имеет отношение к мошенничеству с трудоустройством на Невском. Кульминацией противоправной деятельности злодеев, напомним, стала смерть студента СПбГУ Влада Голикова, получившего выстрел в голову из травматического пистолета.



Новые подробности 15 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемая собиралась улететь из города. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Центральному району вместе со следователями задержали 31-летнюю женщину уже около полуночи 13 июля, а затем доставили в СИЗО дожидаться избрания меры пресечения. По данным полиции, в офисе она была менеджером.

