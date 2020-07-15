Аршавин: В «Спартаке» полный бардак, над ними даже злорадствовать уже неинтересно

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» поделился своим мнением о проблемах «Спартака».

— В «Спартаке» происходит полный хаос, бардак, нету стратегии, — заявил Аршавин. — С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. «Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.