В квартирном пожаре на Петроградской стороне погиб мужчина. Горела коммуналка в доходном доме начала прошлого века

Пять расчётов тушили коммунальную квартиру, загоревшуюся в Петроградском районе Петербурга ночью 15 июля. В пострадавшей от огня комнате нашли погибшего.



По информации ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Куйбышева, 20, поступил на пульт дежурного через полчаса после полуночи. Очаг обнаружили на пятом этаже, горела четырёхкомнатная коммунальная квартира в доходном доме Красавина, построенном в 1911–1912 годах.

Огонь распространился на 25 из 100 квадратных метров, к половине третьего ночи пожар ликвидировали. По данным «Фонтанки», в одной из комнат нашли обгоревшее тело мужчины, которому на вид было не больше 30 лет. Его личность устанавливают правоохранительные органы.