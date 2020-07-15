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15.07.2020 11:18
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В квартирном пожаре на Петроградской стороне погиб мужчина. Горела коммуналка в доходном доме начала прошлого века

Пять расчётов тушили коммунальную квартиру, загоревшуюся в Петроградском районе Петербурга ночью 15 июля. В пострадавшей от огня комнате нашли погибшего.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Куйбышева, 20, поступил на пульт дежурного через полчаса после полуночи. Очаг обнаружили на пятом этаже, горела четырёхкомнатная коммунальная квартира в доходном доме Красавина, построенном в 1911–1912 годах.

Огонь распространился на 25 из 100 квадратных метров, к половине третьего ночи пожар ликвидировали. По данным «Фонтанки», в одной из комнат нашли обгоревшее тело мужчины, которому на вид было не больше 30 лет. Его личность устанавливают правоохранительные органы.

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